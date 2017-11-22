Суд арестовал бывшего министра строительства Ставрополья

ПЯТИГОРСК, 22 ноя — РИА Новости. Промышленный районный суд Ставрополя заключил под стражу бывшего министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта края Игоря Васильева, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает пресс-служба Ставропольского краевого суда.

В июле в суде сообщили, что чиновника взяли под домашний арест, а в министерстве прошли обыски.

"В среду Промышленный районный суд города Ставрополя избрал меру пресечения экс-министру строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставрополья Игорю Васильеву, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями", — говорится в сообщении.

Васильев будет находиться под стражей до 13 января 2018 года, добавили в суде.

Васильев возглавил министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта края весной 2015 года.