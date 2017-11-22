Жителя Кубани будут судить за убийство беременной девушки 17 лет назад

КРАСНОДАР, 22 ноя — РИА Новости. Житель Кубани предстанет перед судом по обвинению в убийстве 15-летней беременной девушки, совершенном более 17 лет назад, сообщает в среду пресс-служба следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, в 2000 году женатый мужчина поддерживал отношения с несовершеннолетней жительницей хутора Казаче-Малеваного Кореновского района. В апреле 2000 года он узнал, что девушка беременна и вопреки его желанию намерена оставить ребенка.

"Вечером 30 апреля девушка приехала к его дому в соседнюю станицу, вызвав его недовольство, а после вернулась домой. В ночь на 1 мая мужчина приехал к дому девушки, посадил в свою машину и уехал вместе с ней. В ходе возникшего конфликта обвиняемый убил ее, причинив открытую черепно-мозговую травму и другие повреждения. Тело погибшей обвиняемый оставил в лесополосе, присыпав травой, его обнаружили на следующий день", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что личность злоумышленника удалось установить следователю по раскрытию преступлений прошлых лет.

Как добавили в прокуратуре региона, свою вину 55-летний мужчина не признал. Уголовное дело об убийстве направлено надзорным ведомством Кубани в Краснодарский краевой суд для рассмотрения по существу.