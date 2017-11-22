РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

Сечин сам не пришел в суд, но прислал письмо

Сюжет:
Дело Алексея Улюкаева (457)
17:0622.11.2017
147810
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкИгорь Сечин. Архивное фотоИгорь Сечин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин в третий раз не пришел на допрос по делу бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, но на этот раз уведомил суд о причине неявки, сославшись на занятость.

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев у здания Замоскворецкого суда. 15 ноября 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Эксперт: Улюкаев мог не понимать, что в переданной ему сумке была взятка

Между тем процесс уже движется к завершению: помимо дополнений со стороны обвинения осталось лишь допросить Сечина и самого Улюкаева. В суде все чаще идут разговоры об оглашении его письменных показаний, данных на стадии следствия.

Таким образом, разбирательство может завершиться без допроса главного свидетеля обвинения. Это тем более странно, что очная ставка между Сечиным и Улюкаевым на стадии следствия проведена ни была.

Усиление занятости

В начале заседания судья Лариса Семенова сообщила, что адвокат Сечина прислал в суд письмо и сообщил, что его доверитель не явился в суд по уважительной причине.

Игорь Сечин. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Неявка Сечина затягивает процесс по делу Улюкаева, считает адвокат
"В связи со стратегическими задачами, которые руководство страны ставит перед компанией "Роснефть", до конца года наблюдается усиление напряженности рабочего графика и поездок", — огласила судья письмо.

В нем адвокат также напоминает о ранее данных показаниях по делу. "Сечин давал показания на стадии следствия, поддерживает их и не возражает против их оглашения", — пишет он.

Пока неизвестно, сочла ли судья такую причину уважительной, но повторную повестку все же отправила.

Законодательство предусматривает такие основания для оглашения письменных показаний, как смерть или тяжелая болезнь свидетеля, переезд в другую страну, невозможность установить его местонахождение и стихийное бедствие.

"Мы здесь благодаря этому свидетелю"

Адвокат Тимофей Гриднев намерен возражать против оглашения письменных показаний. "Законодательство содержит исчерпывающий список причин для оглашения письменных показаний. Причин, названных адвокатом Сечина, в нем нет", — пояснил Гриднев.

Игорь Сечин и Алексей Улюкаев. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Адвокат: следствие не проводило очную ставку между Сечиным и Улюкаевым
Он будет настаивать на допросе в суде. "Очной ставки между Сечиным и Улюкаевым так и не было", — сказал адвокат.

Гриднев отметил, что по делу осталось два основных доказательства: допросы Сечина и Улюкаева. При этом суд торопит Улюкаева, чтобы тот быстрее дал показания, хотя он планировал допрос лишь после выслушивания показаний Сечина.

"Благодаря ему затягивается процесс, но к нему нет никаких санкций, а нас вы торопите. Мы здесь находимся именно благодаря этому свидетелю. Почему мы должны идти на уступки своих прав?" — сказал Гриднев.

Адвокат Лариса Каштанова добавила, что на следующем заседании Улюкаеву, скорее всего, придется дать показания.

Экспертиза

Помимо показаний Сечина версия обвинения основывается на заключении экспертов, которые, прослушав записи их с Улюкаевым разговоров, пришли к выводу, что речь идет о взятке. Напрямую никто из участников диалога этого слова не произносит — они обсуждают "задание" и "корзиночку".

Игорь Сечин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Пресс-секретарь "Роснефти" прокомментировал просьбы вызвать Сечина в суд
Следователи заказали психолого-лингвистическую экспертизу аудиозаписи в Южном экспертном центре в Волгограде. Сторона защиты заказала анализ этой экспертизы специалисту из Академии имени Кутафина Елене Галяшиной.

Она проанализировала речь и заявила об отсутствии признаков осведомленности Улюкаева о наличии в сумке 2 миллионов долларов. "Есть существенные нарушения. Никаких лексических средств, указывающих, что Улюкаев понимал, что в сумке 2 миллиона долларов взятки, в экспертизе нет", — отметила специалист.

"Слово "задание" употребляется. Очевидно, что оно получено Сечиным, но не знаем, от кого. Он говорит: "Можешь считать задание выполненным". Это не категорическое суждение, а указание на то, что коммуникант предлагает другому коммуниканту так считать. Значит, на самом деле оно еще не выполнено", — пояснила Галяшина.

Игорь Сечин. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Защита Улюкаева предположила, чем может обернуться неявка Сечина на допросы
По ее словам, эксперты не использовали программы, позволяющие очистить аудиофайл от посторонних шумов. "Использовалось бытовое программное обеспечение, которое входит в стандартный пакет Windows и не является специализированным", — отметила она.

Галяшина нашла в экспертизе множество нарушений. По ее словам, эксперты провели психолого-лингвистическое исследование по файлу, не проверив его на наличие монтажа, вышли за пределы компетенции, не отразили особенности интонации устной речи, проигнорировали коммуникативный, ситуационный и исторический контекст.

Подробнее о деле бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева читайте в справке РИА Новости >
Комментировать
Происшествия
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Андрей Мартынов
Чёрт возьми, мне это лицо нравится всё больше и больше.
Какой чёткий оттиск печати мудрости, добродетели на нём.
Художникам стоит всерьёз подумать о том, как увековечить его на своих полотнах.
А министр культуры, всемирно известный своими научными трудами доктор исторических наук, должен всенепременно обеспечить выставку портретов с этим светлым ликом в Русском музее как минимум.
17:15
22.11.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена