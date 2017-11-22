В Казани избили следователя и работника прокуратуры, сообщил источник

КАЗАНЬ, 22 ноя — РИА Новости. Группа молодых людей в Казани избила следователя следственного управления СК РФ по Татарстану и помощника прокурора из Саратовской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах республики.

"В воскресенье у казанского следователя и работника прокуратуры из Саратовской области, отдыхавших в ресторане "Фортепиано", возник конфликт с группой молодых людей. Позднее на улице молодые люди избили следователя и прокурорского работника", — сказал собеседник агентства.

По его информации, с одного из потерпевших сняли пальто, в котором были служебное удостоверение, деньги и телефон. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".