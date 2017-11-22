В Подмосковье осудили двух мужчин, обвиняемых в изнасиловании девочки

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Суд признал виновными двух жителей Московской области в изнасиловании несовершеннолетней и назначил им наказание в виде девяти и девяти с половиной лет лишения свободы, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Московской области.

По версии следствия, 20 мая 2016 года осужденные совершили в отношении 15-летней девочки насильственные действия сексуального характера, а затем изнасиловали её, при этом происходящее они снимали на видеокамеру мобильного телефона.

"Приговором суда Игорю Леонтьеву назначено наказание в виде девяти лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год шесть месяцев, Александру Фокиди назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год шесть месяцев. Также судом удовлетворен гражданский иск на общую сумму 500 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

В ходе расследования уголовного дела родственники одного из подсудимых пытались сфальсифицировать медицинские документы в одной из поликлиник Санкт-Петербурга, чтобы обвиняемого признали невменяемым. Сейчас сотрудники петербургского управления СК расследуют уголовное дело о получении взятки врачом за внесение недостоверных сведений в медицинские документы, добавили в ведомстве.