Адвокат полковника Захарченко сравнила прокурора с Раскольниковым

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Адвокат полковника МВД Дмитрия Захарченко сравнила заявившего иск об обращении в доход государства найденных миллиардов прокурора с героем романа "Преступление и наказание" Родионом Раскольниковым.

Адвокат Валерия Тунникова в уголовном деле защищает полковника Захарченко, а в гражданском — об обращении в доход государства миллиардов и квартир семьи — его подругу Анастасию Пестрикову.

"На предыдущем заседании прокурор сравнил мать Захарченко с героиней романа Федора Достоевского "Преступление и наказание". Он, видимо, ассоциирует себя с другим героем этого романа — Раскольниковым. Так вот, прокурор, используя топор государственной машины, решил обрубить излишки имущества граждан РФ", — сказала Тунникова, начав свое выступление в прениях по гражданскому делу, требуя отклонить иск прокурора, утверждая, что деньги заработал отец Пестриковой.

Ранее прокурор Сергей Бочкарев в ходе прений сравнил мать полковника со "старухой-процентщицей, которая давала займы родственникам и знакомым под баснословные проценты".

На данное сравнение прокурора натолкнули показания свидетелей, рассказавших суду, что часто брали займы у матери экс-полицейского Валентины Захарченко. Так, один из свидетелей пояснил, что в разное время брал у нее от 10 тысяч до 200 тысяч долларов. При этом возвращал он, помимо суммы займа, около 650 тысяч долларов "в виде благодарности".