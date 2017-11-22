В Пензе суд обязал жильцов немедленно выселиться из рушащегося общежития

САРАТОВ, 22 ноя — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Октябрьский районный суд Пензы в среду по иску мэрии обязал семью из трех человек переехать из рушащегося аварийного здания общежития в муниципальный маневренный фонд, обратив решение к немедленному исполнению, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Гнидина.

Четырехэтажное аварийное здание общежития в Пензе на улице Ударной начало рушиться с 18 декабря 2016 года. Прокуратура через суд потребовала незамедлительно расселить аварийное здание. Власти Пензы в июне сообщили, что переселили всех жителей этого дома в муниципальный маневренный фонд, однако одна семья отказалась покидать дом несмотря на то, что в здании в понедельник и в среду зафиксированы серьезные обрушения. Администрация через суд потребовала от жителей дома покинуть здание, поскольку угроза дальнейшего обрушения сохраняется.

"Исковые требования администрации Пензы к трем жильцам аварийного дома № 35 по улице Ударной удовлетворены. Суд обязал ответчиков освободить жилые помещения в аварийном доме и переселить их в помещения маневренного фонда по адресу: улица Ленинградская, дом 8а… Решение в части освобождения помещений и переселения подлежит немедленному исполнению", — сказала Гнидина.

Она отметила, что суд также обязал администрацию провести равноценное возмещение ответчикам стоимости их жилого помещения в аварийном доме.

По словам Гнидиной, суд в среду огласил резолютивную часть решения, а в окончательной форме оно будет готово в течение пяти дней, после чего решение суда может быть обжаловано в месячный срок.

Согласно материалам на сайте суда, в многоквартирном шестиподъездном доме 1963 года постройки по улице Ударной располагались 244 жилых помещения, из них 215 находятся в частной собственности и 29 — в муниципальной. Дом был признан аварийным и подлежащим сносу заключением межведомственной комиссией от 28 марта текущего года. Решение было принято после того, как в декабре 2016 года произошло первое обрушение в здании и в начале этого года последовало дальнейшее обрушение части наружной стены.