В Пензе суд обязал жильцов немедленно выселиться из рушащегося общежития

САРАТОВ, 22 ноя — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Октябрьский районный суд Пензы в среду по иску мэрии обязал семью из трех человек переехать из рушащегося аварийного здания общежития в муниципальный маневренный фонд, обратив решение к немедленному исполнению, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Гнидина.
Четырехэтажное аварийное здание общежития в Пензе на улице Ударной начало рушиться с 18 декабря 2016 года. Прокуратура через суд потребовала незамедлительно расселить аварийное здание. Власти Пензы в июне сообщили, что переселили всех жителей этого дома в муниципальный маневренный фонд, однако одна семья отказалась покидать дом несмотря на то, что в здании в понедельник и в среду зафиксированы серьезные обрушения. Администрация через суд потребовала от жителей дома покинуть здание, поскольку угроза дальнейшего обрушения сохраняется.
"Исковые требования администрации Пензы к трем жильцам аварийного дома № 35 по улице Ударной удовлетворены. Суд обязал ответчиков освободить жилые помещения в аварийном доме и переселить их в помещения маневренного фонда по адресу: улица Ленинградская, дом 8а… Решение в части освобождения помещений и переселения подлежит немедленному исполнению", — сказала Гнидина.
Она отметила, что суд также обязал администрацию провести равноценное возмещение ответчикам стоимости их жилого помещения в аварийном доме.
По словам Гнидиной, суд в среду огласил резолютивную часть решения, а в окончательной форме оно будет готово в течение пяти дней, после чего решение суда может быть обжаловано в месячный срок.