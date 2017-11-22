В Иркутске рассказали о расследовании обстоятельств смерти пианиста Клейна

ИРКУТСК, 22 ноя – РИА Новости. Расследование обстоятельств смерти пианиста Иркутской областной филармонии Михаила Клейна привело комиссию минздрава региона к выводу, что у врачей не было шансов спасти музыканта, заявил заместитель министра здравоохранения Иркутской области Елена Голенецкая.

Ранее сообщалось, что заслуженный артист России Михаил Клейн умер в Иркутске 3 октября во время творческого вечера, посвященного 220-летию святителя Иннокентия. По словам присутствовавшего на концерте главы департамента культуры Иркутска Виталия Барышникова, 40 минут до приезда "скорой помощи" музыканта пытались спасти, делая ему массаж сердца. Своевременная реанимация, по мнению очевидца, могла бы спасти Клейну жизнь.

После случившегося министерство здравоохранения Иркутской области провело расследование, результаты которого озвучила Голенецкая на брифинге.

"В данной ситуации "скорая" приехала позднее, чем положено. Ситуация проанализирована, разобрана, старшим врачам смены, фельдшеру вынесены дисциплинарные взыскания. Но даже если бы они приехали через три минуты, спасти человека не удалось бы", — сказала замминистра региона.