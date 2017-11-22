Против директора детдома под Красноярском возбудили второе уголовное дело

КРАСНОЯРСК, 22 ноя — РИА Новости. Следователи возбудили еще одно уголовное дело о халатности против директора детского дома в Ермаковском районе Красноярского края на основании данных о попытке сокрытия факта суицида одной из воспитанниц, сообщила РИА Новости официальный представитель ГСУСК РФ по региону Ольга Дегидь.

Во вторник следователи возбудили уголовное дело о халатности против директора КГКУ "Ермаковский детский дом", откуда сбежала 15-летняя воспитанница, заявившая, что ее избили сверстницы, а сотрудники детдома не приняли мер.

Кроме того, отмечало СУСК, установлены факты неоднократного оказания воспитанниками психического и физического насилия в отношении другой 14-летней девочки, кражи у нее вещей, о чем также стало известно руководителю учреждения, но она предпочла не сообщать о произошедшем в органы внутренних дел.

"Возбуждено еще одно уголовное дело в отношении директора Ермаковского детского дома по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). По предварительной версии следствия, подозреваемая в ноябре 2017 года укрыла факт попытки суицида 14-летней воспитанницы, в отношении которой ранее в детском доме со стороны сверстниц неоднократно применялось насилие", — сказала Дегидь.

По данным СК, для оказания практической помощи в Красноярск прибыл сотрудник центрального аппарата Следственного комитета. В настоящее время в суде рассматриваются ходатайства следствия об отстранении подозреваемой от должности директора детского дома и о помещении под домашний арест.