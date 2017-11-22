СК предъявил стрелкам из "Москва-сити" официальные обвинения

Сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия на месте драки со стрельбой неподалеку от комплекса Москва-сити в Москве. Архивное фото

Сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия на месте драки со стрельбой неподалеку от комплекса Москва-сити в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Следствие предъявило двум фигурантам дела о стрельбе в "Москва-сити" официальные обвинения, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Пресненского суда столицы Алексей Черников.

"Одном из них предъявлено обвинение по статьям 30 и 105 УК РФ ("Покушение на убийство"), второму — по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство")", — сказал он.

Ранее в среду следствие попросило суд поместить их под арест.

Драка со стрельбой произошла поздно вечером в пятницу на территории "Москва-сити" после перепалки в ресторане Crystal Ballroom в башне "Око". Пострадали шесть охранников, в том числе два сотрудника ФГУП "Охрана" Росгвардии. Нападавшие скрылись с места преступления. По факту перестрелки возбуждено дело о покушении на убийство двух и более лиц, хулиганстве и незаконном обороте оружия. Сообщалось о задержании шестерых человек, предположительно, причастных к инциденту.