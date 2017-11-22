Следствие попросило арестовать подозреваемых в стрельбе в "Москва-сити"

Сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия на месте драки со стрельбой в районе комплекса Москва-сити

Сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия на месте драки со стрельбой в районе комплекса Москва-сити

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Следствие просит Пресненский суд Москвы арестовать двух фигурантов дела о стрельбе в "Москва-сити", сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Алексей Черников.

"Ходатайства об избрании меры пресечения поступили в суд", — сказал он.

Драка со стрельбой произошла поздно вечером в пятницу на территории "Москва-сити" после перепалки в ресторане Crystal Ballroom в башне "Око". Пострадали шесть охранников, в том числе два сотрудника ФГУП "Охрана" Росгвардии. Нападавшие скрылись с места преступления. По факту перестрелки возбуждено дело о покушении на убийство двух и более лиц, хулиганстве и незаконном обороте оружия. Сообщалось о задержании шестерых человек, предположительно, причастных к инциденту.