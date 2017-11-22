Адвокаты полковника Захарченко и его отца в знак протеста покинули зал суда

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Адвокаты полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко и его отца в знак протеста ушли с заседания суда, где решается вопрос о конфискации активов борца с коррупцией на миллиарды рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Никулинского суда Москвы.
Адвокат полковника Захарченко Александр Горбатенко выразил аналогичную позицию, отметив, что судья Елена Кузнецова ранее отказалась переносить заседание, несмотря на то, что сегодня же утром у адвоката в Мосгорсуде рассматривалась жалоба по Захарченко, связанная с арестом денежных средств.
Прокурор Сергей Бочкарев расценил эти заявления как "шантаж и ультиматум", а судья отказалась переносить заседание, отметив, что для этого "нет правовых оснований". В связи с этим, оба защитника выполнили свою угрозу и покинули заседание.