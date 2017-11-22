Адвокаты полковника Захарченко и его отца в знак протеста покинули зал суда

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Адвокаты полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко и его отца в знак протеста ушли с заседания суда, где решается вопрос о конфискации активов борца с коррупцией на миллиарды рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Никулинского суда Москвы.

"(Мой доверитель) высказал новую позицию по прениям в данном процессе. В связи с этим я прошу отложить заседание и выдать защите копию протокола заседания. В случае отказа я, по указанию своего доверителя, буду вынуждена покинуть зал", — сказала адвокат Виктора Захарченко Екатерина Кляйман.

Адвокат полковника Захарченко Александр Горбатенко выразил аналогичную позицию, отметив, что судья Елена Кузнецова ранее отказалась переносить заседание, несмотря на то, что сегодня же утром у адвоката в Мосгорсуде рассматривалась жалоба по Захарченко, связанная с арестом денежных средств.

Прокурор Сергей Бочкарев расценил эти заявления как "шантаж и ультиматум", а судья отказалась переносить заседание, отметив, что для этого "нет правовых оснований". В связи с этим, оба защитника выполнили свою угрозу и покинули заседание.