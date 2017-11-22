ФАС сообщила о картеле среди поставщиков продуктов для МВД

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба РФ выявила картельный сговор между поставщиками продуктов питания для нужд министерства внутренних дел, сообщается на сайте ФАС.

"Антиконкурентное соглашение было заключено между "Благо", "Соломко", "ДЗСБ" для поддержания цены на аукционах. Хозяйствующие субъекты не подавали ценовые предложения ниже предложения другого участника соглашения. Также участники сговора отказывались от конкурентной борьбы", — говорится в сообщении.

Утверждается, что, например, на одном из аукционов компания "Благо" не подавала ценовых предложений, в результате чего "ДЗСБ" была признана победителем. Сообщается, что в результате такого поведения участников аукционов цена контрактов не снижалась более чем на 2% от начального уровня. Таким образом, "Благо", "Соломко" и "ДЗСБ" заключили и реализовали антиконкурентное соглашение, которое привело к поддержанию цен на аукционах на поставку продуктов питания для нужд ФКУ "СКОУМТС МВД России", сообщает ФАС.

Участники картеля признаны нарушителями закона о защите конкуренции, копия решения и материалы дела будут направлены в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

"Это очередное решение, которое вынесла ФАС России в отношении недобросовестных поставщиков продуктов питания для нужд МВД России. Цель, которая стоит перед нами, — полное устранение картелей и иных нарушений антимонопольного законодательства в этой стратегически важной отрасли", — отметил начальник Контрольно-инспекционного управления в сфере ГОЗ Константин Алешин.