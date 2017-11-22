В Томской области завели дело после гибели 13-летней девочки в больнице

НОВОСИБИРСК, 22 ноя – РИА Новости. Тринадцатилетняя девочка умерла в больнице Каргасокского района Томской области, предположительно, из-за нарушения свертываемости крови, по факту ее смерти возбуждено уголовное дело, сообщает в среду следственное управление Следственного комитета РФ по региону.

"По предварительным данным, 20 ноября 2017 года в поселке Мыльджино Каргасокского района в фельдшерско-акушерский пункт обратилась 13-летняя девочка с жалобами на головную боль и рвоту. Ребенку была оказана медицинская помощь, однако на следующий день состояние девочки ухудшилось, в связи с чем она была доставлена в Каргасокскую районную больницу в тяжелом состоянии", — говорится в сообщении.

Несмотря на расширенные реанимационные мероприятия, через несколько часов девочка скончалась. Следователи возбудили по факту ее смерти уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека" УК РФ, добавили в СК.

"По предварительным данным, причиной смерти ребенка явилось нарушение свертываемости крови, повлекшее острую сердечно-сосудистую недостаточность", — отметили в ведомстве.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначена судебная медицинская экспертиза для установления точной причины смерти, изымается медицинская документация, допрашиваются свидетели, пояснили в СК.