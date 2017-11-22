В Томской области завели дело после гибели 13-летней девочки в больнице

НОВОСИБИРСК, 22 ноя – РИА Новости. Тринадцатилетняя девочка умерла в больнице Каргасокского района Томской области, предположительно, из-за нарушения свертываемости крови, по факту ее смерти возбуждено уголовное дело, сообщает в среду следственное управление Следственного комитета РФ по региону.
Несмотря на расширенные реанимационные мероприятия, через несколько часов девочка скончалась. Следователи возбудили по факту ее смерти уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека" УК РФ, добавили в СК.
"По предварительным данным, причиной смерти ребенка явилось нарушение свертываемости крови, повлекшее острую сердечно-сосудистую недостаточность", — отметили в ведомстве.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначена судебная медицинская экспертиза для установления точной причины смерти, изымается медицинская документация, допрашиваются свидетели, пояснили в СК.