Неявка Сечина затягивает процесс по делу Улюкаева, считает адвокат

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Неявка главы "Роснефти" Игоря Сечина на допрос по делу Алексея Улюкаева затягивает процесс и нарушает права подсудимого, заявил адвокат Тимофей Гриднев на заседании суда.

По его словам, осталось рассмотреть два основных доказательства – допросить Сечина и самого Улюкаева. При этом суд торопит Улюкаева, чтобы тот быстрее дал показания, хотя он планировал выступить после Сечина.

"Благодаря ему затягивается процесс, но к нему нет никаких санкций, а нас вы торопите. Мы здесь находимся именно благодаря этому свидетелю. Почему мы должны идти на уступки своих прав?" — недоумевает Гриднев.

При этом другой адвокат Улюкаева Лариса Каштанова ранее сообщила РИА Новости, что ее клиент, скорее всего, даст-таки показания на следующем заседании 27 ноября.

На это же заседание будет вызван и Сечин, уже пропустивший три допроса, но его представитель ранее уведомил суд, что до конца года у его клиента "сложный график" командировок.