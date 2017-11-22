Житель Тульской области избил травматолога

ВОРОНЕЖ, 22 ноя — РИА Новости. Житель Тульской области избил в больнице города Ефремова травматолога, который не смог принять его жену раньше других пациентов, сообщает в среду управление МВД по региону.
"По предварительным данным,… в медицинское учреждение вместе со своей супругой обратился 32-летний житель одного из сел. Во время посещения больницы, предположительно, он в грубой форме стал высказывать претензии к работе медиков, после чего внезапно проявил агрессию к 36-летнему врачу-травматологу. В результате нападения медик получил различные повреждения", — говорится в сообщении.
Как пояснил РИА Новости представитель УМВД, предположительно, причиной избиения стало то, что мужчина требовал оказать помощь его жене без очереди, но ему указали на наличие других ждущих приема пациентов.
"Сейчас в полиции продолжается работа по выяснению всех деталей инцидента, после чего материалы будут направлены в СУСК России по Тульской области для принятия процессуального решения", — информирует полиция.