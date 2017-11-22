Житель Тульской области избил травматолога

ВОРОНЕЖ, 22 ноя — РИА Новости. Житель Тульской области избил в больнице города Ефремова травматолога, который не смог принять его жену раньше других пациентов, сообщает в среду управление МВД по региону.

Инцидент произошел около 23.00 во вторник в центральной больнице Ефремовского района.

"По предварительным данным,… в медицинское учреждение вместе со своей супругой обратился 32-летний житель одного из сел. Во время посещения больницы, предположительно, он в грубой форме стал высказывать претензии к работе медиков, после чего внезапно проявил агрессию к 36-летнему врачу-травматологу. В результате нападения медик получил различные повреждения", — говорится в сообщении.

Как пояснил РИА Новости представитель УМВД, предположительно, причиной избиения стало то, что мужчина требовал оказать помощь его жене без очереди, но ему указали на наличие других ждущих приема пациентов.

Прибывшие сотрудники полиции "пресекли возможное дальнейшее развитие конфликта" и доставили мужчину в отдел МВД.

"Сейчас в полиции продолжается работа по выяснению всех деталей инцидента, после чего материалы будут направлены в СУСК России по Тульской области для принятия процессуального решения", — информирует полиция.