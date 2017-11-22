В Туве мать девочки, погибшей от ожогов кипятком, предстанет перед судом

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Следователи в Туве завершили расследование дела в отношении 22-летней женщины, лечившей свою маленькую дочь от ожогов кипятком облепиховым маслом, и направили его в суд, сообщается на сайте СК РФ.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летней жительницы села Бурен-Бай-Хаак Каа-Хемского района. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 109 УК РФ "причинение смерти по неосторожности". Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 9 августа в бане частного дома села Бурен-Бай-Хаак мать по неосторожности облила полуторагодовалую дочь кипятком, причинив ей термический ожог головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей 3 степени, общей площадью 60%. После этого женщина самостоятельно лечила девочку втиранием в места ожога облепихового масла. В больницу женщина обратилась только 16 августа, после чего ребенок в тяжелом состоянии был госпитализирован. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, девочка скончалась.

Уточняется, что, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть ребенка наступила от термического ожога третьей степени, обширных ожоговых ран, синдромом полиорганной недостаточности и двусторонней пневмонии.