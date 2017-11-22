В Северной Осетии задержали подозреваемого в изнасиловании девочки

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 15-летнего жителя станицы Терской Моздокского района, подозреваемого в изнасиловании своей четырехлетней соседки, сообщил старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Северной Осетии — Алании Эдуард Гусов.

"Следственным отделом по Моздокскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Северная Осетия – Алания возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего жителя станицы Терской Моздокского района. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 131 УК РФ ("Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста")", — говорится в сообщении.

По версии следствия, в понедельник днем в станице Терской подозреваемый, гуляя с четырехлетней соседкой, изнасиловал ее. Придя домой, девочка рассказала о произошедшем матери, которая сразу обратилась в правоохранительные органы. Сейчас подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения и предъявлено обвинение, добавили в СК.