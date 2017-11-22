В Северной Осетии задержали подозреваемого в изнасиловании девочки

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 15-летнего жителя станицы Терской Моздокского района, подозреваемого в изнасиловании своей четырехлетней соседки, сообщил старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Северной Осетии — Алании Эдуард Гусов.
По версии следствия, в понедельник днем в станице Терской подозреваемый, гуляя с четырехлетней соседкой, изнасиловал ее. Придя домой, девочка рассказала о произошедшем матери, которая сразу обратилась в правоохранительные органы. Сейчас подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения и предъявлено обвинение, добавили в СК.