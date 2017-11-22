В Магадане возбудили дело после гибели девочки в стиральной машине

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Следователи в Магадане возбудили дело по факту гибели пятилетней девочки, обнаруженной в запертой стиральной машине, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее сообщалось, что 20 ноября пятилетняя девочка шесть часов находилась дома без присмотра взрослых. Вечером вернувшиеся домой родственники обнаружили ее в запертой стиральной машине без признаков жизни.
Сейчас идет судебная медицинская экспертиза, но, предварительно, наиболее вероятной причиной смерти девочки следствие считает механическую асфиксию в замкнутом пространстве.
Отмечается, что родители девочки в 2015 году привлекались к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка, семья состояла на учете в органах опеки и попечительства.