В Магадане возбудили дело после гибели девочки в стиральной машине

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Следователи в Магадане возбудили дело по факту гибели пятилетней девочки, обнаруженной в запертой стиральной машине, сообщается на сайте СК РФ.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Магаданской области возбуждено уголовное дело по факту гибели в областном центре пятилетнего ребенка, по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 109 УК РФ "причинение смерти по неосторожности", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 20 ноября пятилетняя девочка шесть часов находилась дома без присмотра взрослых. Вечером вернувшиеся домой родственники обнаружили ее в запертой стиральной машине без признаков жизни.

Сейчас идет судебная медицинская экспертиза, но, предварительно, наиболее вероятной причиной смерти девочки следствие считает механическую асфиксию в замкнутом пространстве.

Отмечается, что родители девочки в 2015 году привлекались к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка, семья состояла на учете в органах опеки и попечительства.