Эксперт: Улюкаев мог не понимать, что в переданной ему сумке была взятка

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Экспертиза разговоров Алексея Улюкаева с Игорем Сечиным якобы по поводу получения 2 миллионов долларов проведена с "существенными нарушениями", экс-министр мог и не понимать, что речь шла о взятке, заявила в суде приглашенный защитой независимый эксперт.

Психолого-лингвистическая экспертиза аудиозаписи разговоров ранее была проведена в Южном экспертном центре в Волгограде по заказу СК РФ. Специалисты там пришли к выводу, что речь шла именно о взятке, однако специалист МГЮА им. Кутафина Елена Галяшина не согласилась с их выводами.

"Есть существенные нарушения. Никаких лексических средств, указывающих, что Улюкаев понимал, что в сумке 2 миллиона долларов взятки, в экспертизе нет", — заявила она.

По словам специалиста, эксперты не использовали программы, позволяющие очистить аудиофайл от посторонних шумов, ограничившись "бесплатным ПО, входящим в стандартный пакет Windows".

По утверждению Галяшиной, в экспертизе "множество нарушений" — так, эксперты провели психолого-лингвистическое исследование по файлу, не проверив его на наличие монтажа, не отразили особенности интонации устной речи, проигнорировали коммуникативный, ситуационный и исторический контекст.