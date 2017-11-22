Житель Ленобласти силой заставил девочку фотографироваться обнаженной

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Ленинградской области по заявлению местной жительницы, которая утверждает, что ее несовершеннолетнюю дочь насильно раздел и фотографировал неизвестный мужчина в маске, сообщает в среду следственное управление Следственного комитета РФ по региону.

"Вечером 21 ноября… в правоохранительные органы поступило заявление от женщины о совершении в отношении ее дочери развратных действий. Первоначальными проверочными действиями установлено, что утром при выходе из квартиры девочка увидела мужчину в маске, который втолкнул ее в квартиру, где, применяя насилие, раздел и стал фотографировать. После того, как несовершеннолетняя оказала напавшему активное сопротивление, тот с места событий скрылся", — говорится в сообщении.

Дело возбуждено по статье "Развратные действия". Сейчас в рамках расследования устанавливаются обстоятельства происшествия, а также предпринимаются меры по задержанию подозреваемого, добавили в СК.