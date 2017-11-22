В Пензе обрушилась часть общежития

САРАТОВ, 22 ноя – РИА Новости. Часть аварийного здания общежития в Пензе, где остается отказавшаяся переезжать в муниципальный маневренный фонд семья из трех человек, обрушилась в среду, сообщила городская администрация.
Ранее в ГУМЧС по региону сообщили, что подъезд четырехэтажного аварийного расселенного дома обрушился в понедельник днем в Пензе, никто не пострадал. По данным мэрии, в шестом подъезде дома осталась семья, которая отказалась переселяться в маневренный фонд. Администрация через суд потребовала от жителей дома покинуть здание, поскольку угроза дальнейшего обрушения сохраняется.
"Продолжается разрушение дома №35 по улице Ударной. По сообщению службы ГОЧС, утром 22 ноября обрушился балкон в третьем подъезде, а также частично кладка второго и третьего подъездов", — говорится в сообщении.
В мэрии отметили, что в шестом подъезде по-прежнему остается семья из трех человек, которая отказывается добровольно покинуть здание. "Сегодня вопрос о принудительном освобождении проживающими в аварийном доме рассматривается в… суде", — заявили в администрации.
В настоящее время на месте обрушения находятся представители ГОЧС и замглавы администрации города по городскому хозяйству Юрий Ильин. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев держит ситуацию на контроле, отмечается в сообщении.