В Пензе обрушилась часть общежития

САРАТОВ, 22 ноя – РИА Новости. Часть аварийного здания общежития в Пензе, где остается отказавшаяся переезжать в муниципальный маневренный фонд семья из трех человек, обрушилась в среду, сообщила городская администрация.

Ранее в ГУМЧС по региону сообщили, что подъезд четырехэтажного аварийного расселенного дома обрушился в понедельник днем в Пензе, никто не пострадал. По данным мэрии, в шестом подъезде дома осталась семья, которая отказалась переселяться в маневренный фонд. Администрация через суд потребовала от жителей дома покинуть здание, поскольку угроза дальнейшего обрушения сохраняется.

"Продолжается разрушение дома №35 по улице Ударной. По сообщению службы ГОЧС, утром 22 ноября обрушился балкон в третьем подъезде, а также частично кладка второго и третьего подъездов", — говорится в сообщении.

В мэрии отметили, что в шестом подъезде по-прежнему остается семья из трех человек, которая отказывается добровольно покинуть здание. "Сегодня вопрос о принудительном освобождении проживающими в аварийном доме рассматривается в… суде", — заявили в администрации.

В настоящее время на месте обрушения находятся представители ГОЧС и замглавы администрации города по городскому хозяйству Юрий Ильин. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев держит ситуацию на контроле, отмечается в сообщении.

Частичные обрушения стены этого общежития уже происходили 18 декабря прошлого года и 18 июня текущего года. Здание еще в 2015 году было признано аварийным и подлежащим реконструкции. Прокуратура через суд потребовала незамедлительно расселить аварийное здание. Власти Пензы в июне сообщили, что переселили всех жителей этого дома в муниципальный маневренный фонд, однако две семьи отказались покидать дом. Но после обрушения в понедельник одна из них переехала в маневренный фонд.