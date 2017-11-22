Пропавшего подростка из Кемерово нашли на стройке в Екатеринбурге

КЕМЕРОВО, 22 ноя — РИА Новости. Пропавший без вести в начале ноября кузбасский подросток найден сотрудниками полиции в Екатеринбурге, куда он, как оказалось, уехал на заработки, сообщили РИА Новости в среду в региональном главке МВД.

По данным ведомства, о пропаже подростка 8 ноября заявила жительница города Кемерово. Женщина попросила помощи полицейских в розыске её 17-летнего сына, который 4 ноября ушёл из дома и пропал. По телефону подросток — студент техникума — объяснил матери, что уехал работать вахтовым методом, но сказать, где именно он находится, отказывался.

Полицейские организовали поиски подростка с привлечением общественности и волонтёров поисковых отрядов.

"Ориентировки на без вести пропавшего несовершеннолетнего были также направлены в другие регионы России, где, предположительно, мог находиться юноша. В результате полицейские обнаружили юного кузбассовца на одном из строящихся объектов в городе Екатеринбурге, где тот подрабатывал", — сказали в ГУМВД.

Как уточнили в полиции, в настоящее время молодого человека поместили в местный Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, мать выехала за ним в Екатеринбург. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.