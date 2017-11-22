В Саратове шестиклассницу госпитализировали с алкогольным отравлением

САРАТОВ, 22 ноя – РИА Новости. Полиция в Саратове проводит проверку по факту госпитализации 12-летней школьницы, предположительно отравившейся дома чачей, сообщила в среду пресс-служба регионального главка МВД.

Инцидент произошел вечером во вторник в Ленинском районе города, уточнили в ведомстве.

"Из своей квартиры по улице Вишневый проезд в горбольницу с диагнозом "отравление неизвестным веществом" госпитализирована учащаяся шестого класса, которая пояснила, что 21 ноября в 13.00 употребила спиртосодержащую продукцию, алкоголь — чачу — взяла дома из запасов родителей", — говорится в сообщении.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних выясняют все обстоятельства происшествия, добавили в МВД.