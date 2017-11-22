Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Ростовом-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Один из пострадавших в ДТП с маршруткой в Ростовской области находится в крайне тяжелом состоянии, всего госпитализированы шесть человек, сообщил РИА Новости представитель минздрава региона.
"В результате ДТП в центральную городскую больницу Азова доставлено шесть пострадавших. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии с множественными сочетанными травмами", — сказал представитель минздрава. Он добавил, что двое пассажиров находятся в тяжелом состоянии, еще трое — в состоянии средней степени тяжести.
В настоящее время проводятся все необходимые лечебно-диагностические мероприятия.