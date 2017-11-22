После ДТП в Ростовской области госпитализировали восемь человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 ноя — РИА Новости. Иван Капустин. Восемь человек, в том числе двое несовершеннолетних, госпитализированы после столкновения автомобиля Chevrolet Cruze с маршрутной "Газелью" в Азовском районе Ростовской области, сообщила РИА Новости представитель ГУ МВД по региону.

Ранее сообщалось о трех госпитализированных.

"В результате аварии были госпитализированы восемь пассажиров маршрутной "Газели", в том числе двое подростков 16 и 17 лет. Информация об их состоянии уточняется", — пояснила собеседница агентства. Она добавила, что "Газель" следовала из села Маргаритово в Ростов-на-Дону.

ДТП произошло в среду утром. По предварительным данным полиции, водитель автомобиля Chevrolet Cruze столкнулся со встречным рейсовым автобусом малой вместимости. Погибли водитель и два пассажира иномарки. На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Трасса "Ростов-Ейск" частично перекрыта.