Под Хабаровском грузовик сбил опору ЛЭП, оставив без света 15 тысяч человек

ХАБАРОВСК, 22 ноя — РИА Новости. Энергетики восстановили по временной схеме электроснабжение 15 тысяч человек в Хабаровском крае, оставшихся без света после того, как Камаз-лесовоз сбил опору линии электропередачи, сообщает в среду пресс-служба филиала АО "ДРСК" "Хабаровские электрические сети".

Отмечается, что авария произошла вечером во вторник в районе села Красицкое Вяземского района Хабаровского края.

"Водитель Камаза-лесовоза, не справившись с управлением, сбил опору воздушной линии электропередачи 110 кВ, в результате чего без электроэнергии осталось более 15 тысяч жителей близлежащих населенных пунктов. Электроснабжение потребителей, среди которых есть больницы, детские сады и школы, силами энергетиков было восстановлено по резервной схеме спустя всего час", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время работники Хабаровских электрических сетей заменят поврежденную опору на новую. Сумма причиненного ущерба уточняется.