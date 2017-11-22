Жителя Ленинградской области оштрафовали за продажу несуществующего лемура

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя — РИА Новости. Волховский городской суд назначил штраф в 60 тысяч рублей 25-летнему местному жителю, который через сайт Avito.ru обманул покупательницу и продал ей несуществующего лемура, сообщает администрация Волховского района Ленинградской области.

Обвиняемый разместил объявление о продаже лемура, которым заинтересовалась женщина и вступила в переписку о приобретении экзотического животного.

"В результате обманутая гражданка осуществила перевод денежных средств в размере 75 000 рублей в счет приобретения несуществующего товара на банковскую карту Андрея Филина, которые впоследствии последний обналичил в одном из банковских терминалов города Волхов и распорядился деньгами по своему усмотрению", — говорится в сообщении.

Было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

"В ходе судебного разбирательства суд удовлетворил ходатайство стороны защиты о прекращении уголовного дела в соответствии с положениями статьи 76.2 УК РФ и применил к обвиняемому судебный штраф в размере 60 000 рублей. Суд пришел к выводу о том, что причиненный преступлением вред был заглажен путем извинений со стороны Филина А. и добровольного возмещения имущественного ущерба потерпевшей", — сообщает администрация.