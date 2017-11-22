Улюкаев начал читать Умберто Эко

Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев на заседании Замоскворецкого суда города Москвы, где продолжаются слушания по его делу. Архивное фото

Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев на заседании Замоскворецкого суда города Москвы, где продолжаются слушания по его делу. Архивное фото

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Бывший глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев, обвиняемый в получении взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина, начал читать книги Умберто Эко, об этом он рассказал журналистам.

"Сейчас читаю Умберто Эко, "Маятник Фуко", — ответил он на вопрос журналистов. Ранее он сообщил, что, находясь под домашним арестом, прочитал более 50 книг , в том числе "Процесс" Франца Кафки, и даже начал писать собственную.

Также Улюкаев отметил, что настроение у него хорошее, а вопрос о Сечине оставил без комментариев. По условиям домашнего ареста, экс-министру запрещено обсуждать фактические обстоятельства своего уголовного дела с посторонними.

Улюкаев стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию. Ему грозит до 15 лет заключения. Экс-министр обвиняется в получении взятки в два миллиона долларов за выдачу министерством экономического развития заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти".