В Нижнем Тагиле обвиняемый в тройном убийстве пойдет под суд

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Следователи в Нижнем Тагиле завершили расследование в отношении 52-летнего мужчины, подозреваемого в совершении тройного убийства, и направили дело в Свердловский областной суд, сообщается на сайте управления СК по Свердловской области.
В правоохранительные органы Нижнего Тагила в начале декабря прошлого года поступило сообщение об обнаружении в одной из квартир дома по улице Чаплыгина тел троих мужчин с признаками насильственной смерти в виде колото-резаных ранений. По версии следствия, четверо мужчин ночью распивали спиртные напитки, в ходе застолья между двумя братьями произошел конфликт на бытовой почве. Один из них сначала пырнул кухонным ножом двух братьев, а затем четвертого участника застолья. В результате полученных повреждений все трое мужчин скончались на месте происшествия.
Как уточняется, за совершение этого особо тяжкого преступления обвиняемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.