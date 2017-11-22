В Нижнем Тагиле обвиняемый в тройном убийстве пойдет под суд

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Следователи в Нижнем Тагиле завершили расследование в отношении 52-летнего мужчины, подозреваемого в совершении тройного убийства, и направили дело в Свердловский областной суд, сообщается на сайте управления СК по Свердловской области.

"Следственным отделом по Тагилстроевскому району города Нижний Тагил СК РФ по Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летнего ранее судимого жителя города Нижний Тагил, неофициально работавшего на деревообрабатывающем предприятии… Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

В правоохранительные органы Нижнего Тагила в начале декабря прошлого года поступило сообщение об обнаружении в одной из квартир дома по улице Чаплыгина тел троих мужчин с признаками насильственной смерти в виде колото-резаных ранений. По версии следствия, четверо мужчин ночью распивали спиртные напитки, в ходе застолья между двумя братьями произошел конфликт на бытовой почве. Один из них сначала пырнул кухонным ножом двух братьев, а затем четвертого участника застолья. В результате полученных повреждений все трое мужчин скончались на месте происшествия.

Обвиняемый, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, после случившегося уснул в этой же квартире. Злоумышленник попытался инсценировать убийство и последующее самоубийство одного из потерпевших, вложив ему в руку нож. В ходе расследования была восстановлена картина произошедшего и установлена причастность обвиняемого к убийству.

Как уточняется, за совершение этого особо тяжкого преступления обвиняемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.