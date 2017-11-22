В Казани на пороховом заводе произошел пожар

КАЗАНЬ, 22 ноя — РИА Новости. Пожар произошел в одном из зданий Казанского порохового завода в среду утром, угрозы населению нет, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.
По информации МЧС, на момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений происходило горение кровли одного из отдельно стоящих зданий на территории порохового завода. Угрозы для населения Казани нет, ведется мониторинг окружающей среды.
Пожарные подразделения работали по второму номеру вызова. В 6.45 мск пожар был локализован, в 7.05 мск — полная ликвидация пожара.