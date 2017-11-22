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Происшествия

Умереть за решеткой. Почему узники СИЗО сводят счеты с жизнью

08:0022.11.2017
(обновлено: 08:10 22.11.2017)
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© Depositphotos / cunaplusТюремная камераТюремная камера
© Depositphotos / cunaplus

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости, Михаил Кевхиев. Во время ночного дежурства надзиратели следственного изолятора "Бутырка" обнаружили в одной из камер мужчину, пытавшегося покончить с собой. Несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось. Через несколько часов в этой же камере свел счеты с жизнью другой арестант. Согласно официальной статистике ФСИН России, в СИЗО ежегодно накладывают на себя руки около сотни подозреваемых и обвиняемых, а склонными к суициду и членовредительству признаются тысячи. Корреспондент РИА Новости попытался разобраться в мотивах, толкающих узников на роковой шаг.

Не дожить до свободы

В пресс-службе УФСИН России по Москве РИА Новости заверили, что руководство изоляторов старается не допускать суицидов. Всех заключенных регулярно осматривают специалисты, однако несчастья все равно периодически случаются. Пребывание в следственном изоляторе — настоящее испытание на прочность для большинства людей, оказавшихся за решеткой впервые. Переполненные душные камеры, соседи по койке — убийцы и насильники, один взгляд или неправильно сказанное слово могут принести немало проблем, а порой — стоить жизни.

Следственный изолятор. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Горбунов
Насильник и предполагаемый убийца покончили с собой в СИЗО в Твери
"Перед тем как поместить человека в СИЗО, его нужно тщательно обследовать на предмет суицидальных наклонностей, — рассказал РИА Новости председатель ОНК Москвы Вадим Горшенин. — И если они есть, лучше поместить заключенного в психиатрическую клинику, особенно в том случае, когда он обвиняется не по тяжкой статье".

Тюремных самоубийц правозащитники условно делят на два типа. Первые — психически больные люди. Полностью вылечить такого человека трудно. В практике наблюдателей был случай, когда заключенный пытался покончить с собой из-за клаустрофобии. Впрочем, по мнению экспертов, свести к минимуму количество подобных самоубийств можно, но для этого требуется усовершенствование всей системы ГУФСИН.

© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкСледственный изолятор № 2 &mdash; Бутырская тюрьма
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Следственный изолятор № 2 — Бутырская тюрьма

"Штат сотрудников изоляторов и медико-санитарных частей слишком мал. Вместо положенных 33 видеокамер, согласно ведомственному приказу, на одного оператора видеонаблюдения приходится по 200 камер, — рассказал РИА Новости зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Павел Пятницкий. — Это проблема всех без исключения изоляторов, по крайней мере в Москве. На каждого сотрудника, заступившего на суточную смену, приходится в среднем по 100 арестантов. Уследить за всеми просто нереально".

Психологический нокаут

Бутырский следственный изолятор. Архив
© РИА Новости / Илья Питалев
В "Бутырке" шесть человек отравились наркотиками из-за передозировки
Второй тип самоубийц — совершенно здоровые люди, многие из которых впервые оказались за решеткой. Как правило, после ареста среднестатистический человек находится в сильно подавленном состоянии. "Многие заключенные считают, что их осудили несправедливо, — отмечает Вадим Горшенин. — Но реагируют на это все по-разному: одни начинают писать жалобы во всевозможные инстанции, другие просто замыкаются в себе".

Ситуацию часто усугубляют и условия содержания. Большинство изоляторов переполнены — в камере, где по нормам должно содержаться не более десяти человек, одновременно могут ютиться до двадцати заключенных. Бывает, что арестантам приходится спать на кроватях по очереди или вовсе ночевать на полу. Часто у обитателей СИЗО возникают семейные проблемы, когда после ареста уходит супруг или от них отказываются дети.

© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкПраздник Покрова Пресвятой Богородицы в Бутырской тюрьме
© РИА Новости / Владимир Песня
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Праздник Покрова Пресвятой Богородицы в Бутырской тюрьме

"Конечно, и в первом и во втором случаях помочь таким гражданам могут только психологи, но в системе исполнения наказаний сотрудников тоже не хватает, — подчеркивает Павел Пятницкий. —  Имеющих хорошую квалификацию специалистов на предлагаемую ФСИН зарплату не заманишь".

Встречаются и суициды откровенно криминального характера, когда арестант решает покончить с собой из-за конфликта с сокамерниками, угроз подельников или давления со стороны следствия. "Но это небольшой процент, обычно всех причастных к таким инцидентам сразу выявляют и привлекают к уголовной ответственности, — продолжает Пятницкий. — Каждая смерть в СИЗО или колонии — это серьезное ЧП, которое влечет за собой ряд карательных мер практически для всего руководящего состава учреждения".

© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкСледственный изолятор № 2 &mdash; Бутырская тюрьма
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Следственный изолятор № 2 — Бутырская тюрьма

Сдали нервы

Один из сотрудников ФСИН в беседе с РИА Новости вспомнил сразу несколько случаев из своей многолетней практики, когда заключенные пытались наложить на себя руки. По его словам, большинство из них имели явные психические отклонения, связанные с длительным употреблением синтетических наркотиков. Впрочем, добровольно уйти из жизни порой хотели не только наркоманы, но и вполне нормальные, успешные в прошлом люди.

Сотрудник следственного изолятора. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Адвоката с наркотиками задержали в СИЗО "Бутырка"
"Заехал к нам как-то крупный чиновник, обвиняемый в получении взятки, — рассказал охранник, пожелавший остаться неназванным. — Очень умный человек — два высших образования, кандидатская степень по экономике.  Кроме приличного тюремного срока, ему светил еще и многомиллионный штраф. У мужика сдали нервы, и через несколько недель он попытался покончить с собой. Мои коллеги, дежурившие там, буквально вытащили его с того света".

По словам собеседника агентства, после этого эпизода с арестантом серьезно поработали психологи, он пришел в себя и воспрял духом. Сейчас отбывает наказание в одной из колоний общего режима, где работает хранителем местного музея.

"Конечно, хеппи-энд с чиновником — это скорее исключение из правил, — отмечает надзиратель. — Многие люди, впервые оказавшись за решеткой, ломаются, и далеко не все могут справиться с тюремными трудностями".

© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкСотрудник ФСИН России сканирует ладонь заключенного на многофункциональной дактилоскопической станции ПАПИЛОН МДС 45c в Следственном изоляторе № 2. 31 октября 2017
© РИА Новости / Владимир Песня
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Сотрудник ФСИН России сканирует ладонь заключенного на многофункциональной дактилоскопической станции ПАПИЛОН МДС 45c в Следственном изоляторе № 2. 31 октября 2017

Взгляд изнутри

Следственный изолятор Матросская тишина. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Стенин
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В "Матросской тишине" нашли тело арестанта
"Заключение полностью раскрывает человека, в нем он становится настоящим, — поделился с РИА Новости бывший заключенный известного питерского следственного изолятора "Кресты". — Если в обычной жизни люди ведут себя по-разному: на работе — один человек, дома — другой, то в СИЗО все иначе. Рано или поздно все показывают свою истинную сущность".

По его словам, пребывание за решеткой "вытаскивает" наружу все комплексы и страхи человека. Если ему удается их побороть, то пережить время предварительного заключения будет гораздо проще. "Некоторые люди проявляют слабость, они не могут дать физический или психологический отпор сокамерникам, — продолжает собеседник агентства. — Такие арестанты буквально обречены на выживание. Сначала они станут объектом шуточек, потом с них начнут вымогать деньги или изобьют.  Важно с самого первого дня пребывания в СИЗО показать, что ты сильный духом, иначе тебя "сожрут".

"Во многих следственных изоляторах сейчас действительно не протолкнуться", — отмечает бывший арестант. Причем публика там очень разношерстная: в одной камере вместе с впервые "загремевшим на нары" человеком могут оказаться начинающий наркоторговец, вор-рецидивист, насильник или матерый убийца. Нужно самому быть неплохим психологом, чтобы найти общий язык со всеми обитателями изолятора, а также с его администрацией. И стараться из любой конфликтной ситуации выйти победителем, ну или как минимум не проигравшим".

© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкМолебен о совершении правосудия в Бутырской тюрьме
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Молебен о совершении правосудия в Бутырской тюрьме

Впрочем, как рассказали РИА Новости в пресс-службе ФСИН России, против суицидов в изоляторах сейчас развернута настоящая война с применением передовых технологий. В СИЗО внедряют интегрированные системы безопасности: видеонаблюдение, датчики движения, запирающие устройства. По состоянию на октябрь текущего года в камерах и карцерах по всей России установлено более 14 тысяч видеокамер. Всех заключенных, у которых обнаружены склонности к суициду и членовредительству, берут под усиленное наблюдение и ставят на профилактический учет. Психологи проводят с ними индивидуальные консультации и тренинги. Эффективность этих мер налицо — в 2017 году количество самоубийств в изоляторах снизилось на 22% по сравнению с прошлым годом.

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