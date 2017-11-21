СК проверит видео "семейного стриптиза", исполненного на глазах у ребенка

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. СК России по Курской области проводит доследственную проверку видео, на котором девушка танцует стриптиз в присутствии малолетнего ребенка, сообщается на сайте ведомства.

Ранее в соцсетях появился ролик, в описании к которому утверждалось, что жительница Курска подарила собственному брату на 20-летие эротический танец. На записи видно, что за стриптизом наблюдал не только именинник, но и родственники, среди которых был ребенок дошкольного возраста.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Курской области организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение", — говорится в официальном заявлении.