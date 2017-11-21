МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Басманный суд Москвы рассматривает материал о привлечении журналиста "Новой газеты" Худоберди Нурматова (известен как Али Феруз) к ответственности за незаконную работу в России, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"В суд поступил протокол о привлечении Нурматова к ответственности по части 2 статьи 18.10 КоАП "Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации". В настоящее время идет заседание", — сказала она.

Журналист из Узбекистана ранее пытался через суд оспорить отказ МВД предоставить ему временное убежище в России и последовавшее за этим решение выдворить его из страны, но получил отказ. Решение еще может быть оспорено в Мосгорсуде.

Со своей стороны пресс-секретарь "Новой газеты" Надежда Прусенкова ранее заявила, что Али Феруз в издании "не был никогда трудоустроен, это, в общем-то, широко известно". По словам Прусенковой, "он не получал у нас зарплату и не был трудоустроен именно потому, что у него не было никаких документов. Мы не можем это сделать по закону… Он с нами сотрудничал, но он никогда не был никак оформлен".

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, Нурматов нелегально находится в России с 2011 года, а с 2012 — без документов, удостоверяющих личность. Также, по словам источника, Нурматов в 2008 году фигурировал в показаниях осужденного за вербовку в радикальную исламистскую организацию "Ат-Такфир валь-Хиджра*"

В "Новой газете" отказывались верить, что Нурматов — радикальный исламист. По данным издания, Нурматов был задержан в РФ по требованию узбекских властей, а из Узбекистана он уехал "несколько лет назад из-за того, что местные спецслужбы попытались его завербовать".

Редакция "Новой газеты" ранее обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой не выдворять из страны Нурматова, отметив, что родственники журналиста живут в России, он учился в РФ и прекрасно владеет русским языком. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремль обращал внимание миграционных властей на ситуацию с выдворением Нурматова, но, по его словам, "ситуация непростая, есть нарушения, на которые сложно закрыть глаза".

*Запрещенная в России террористическая организация