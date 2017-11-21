Московский суд продлил арест главы "Христианского государства"

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Хамовнический суд Москвы продлил до 23 декабря срок ареста лидеру организации "Христианское государство" (ХГ) Александру Калинину по обвинению в давлении на кинотеатры в попытке не допустить показа фильма "Матильда", сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Мышелова.

"По ходатайству следователя суд продлил Калинину меру пресечения до 23 декабря включительно", — сказала она.

Организация "Христианское государство — Святая Русь" получила скандальную известность после того, как разослала директорам кинотеатров письма с требованиями отказаться от проката фильма "Матильда". В требовании, в частности, говорилось, что любой баннер или афиша фильма будут рассматривать как "желание унизить святых православной церкви".

В настоящий момент Калинин и трое его сподвижников по ХГ арестованы по уголовным делам: лидеру вменяют статью "Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения", а рядовым членам, в том числе брату Калинина, — поджог машин у офиса адвоката, представляющего интересы режиссера Алексея Учителя.

Фильм Алексея Учителя "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Задолго до выхода в прокат картина вызвала сильный общественный резонанс из-за недовольства ряда православных общественных организаций образом императора в фильме. Первый в России предпремьерный показ фильма прошел 11 сентября во Владивостоке. Премьера "Матильды" состоится в Петербурге 23 октября.