Состояние пострадавших в ДТП в Марий Эл оценивается как стабильное

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 ноя – РИА Новости. Медики оценивают состояние всех четырех пострадавших в результате ДТП в Марий Эл как стабильное, с положительной динамикой, сообщает во вторник управление общественных связей и информации главы республики.

Столкновение микроавтобуса и лесовоза с прицепом произошло 16 ноября около 17.30 мск примерно на 64-м километре автодороги Йошкар-Ола — Козьмодемьянск. По данным МВД по Марий Эл, в результате ДТП погибли 15 человек: водитель и пассажиры автобуса. Среди них есть ребенок. Еще четверо пассажиров доставлены в больницы Йошкар-Олы.

После госпитализации все четверо пострадавших в автоаварии находились в отделениях реанимации: мальчик семи лет — в Детской республиканской клинической больнице, женщина 47 лет, юноша 17 лет и девочка 14 лет — в Йошкар-Олинской городской больнице. Позже 14-летнюю девочку перевезли на лечение в Казань. В понедельник 17-летний юноша был переведен из реанимации в обычную палату.

"По информации регионального минздрава, состояние всех четырех пострадавших, которые находятся в больнице, стабильное, с положительной динамикой", — говорится в сообщении.

В частности, состояние женщины опасения врачей не вызывает. Сегодня она еще находится в реанимации, но уже завтра ее планируют перевести в палату. Семилетний мальчик также находится под наблюдением в реанимации Детской республиканской клинической больницы. Девочка 14 лет, которая в пятницу бортом МЧС была доставлена в больницу в Казани, находится в реанимации. Ее состояние врачи оценивают тоже как стабильное.

В настоящее время в медучреждениях Йошкар-Олы проводится профилактика пневмонии. В связи с этим ко всем пострадавшим применяется терапия антибиотиками и лечебная физкультура.