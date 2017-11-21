Прокурор сравнил мать Захарченко с героиней романа Достоевского

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Представитель Генеральной прокуратуры РФ сравнил мать полковника МВД Дмитрия Захарченко с героиней романа "Преступление и наказание" — старухой-процентщицей, передает корреспондент РИА Новости из зала Никулинского суда Москвы, где проходят прения сторон по иску об обращении в доход государства всего имущества семьи экс-полицейского.

Прокурор Сергей Бочкарев свою речь в прениях посвятил ответу на высказывания представителей соответчиков и оценке показаний родственников полковника Захарченко и родственников его близких.

"Показания свидетелей, которых вы сюда привели, вызывали смех не только у аудитории, но и у некоторых из представителей соответчиков. Мать Захарченко, как вы пытались представить нам при помощи показаний этих свидетелей, как героиня романа Достоевского про Раскольникова — старуха-процентщица, которая давала займы родственникам и знакомым под баснословные проценты", — сказал прокурор, выразив недоверие к этим свидетельствам.

В понедельник несколько свидетелей рассказали суду, что часто брали займы у матери экс-полицейского Валентины Захарченко. Так, один из свидетелей пояснил, что в разное время брал у нее от 10 тысяч до 200 тысяч долларов. При этом возвращал он, помимо суммы заёма, около 650 тысяч долларов "в виде благодарности". "Сумму благодарности я определял исходя из мироощущения", — сказал свидетель.

Прокурор Бочкарев назвал "мифами" информацию о самостоятельно полученных родственниками полковника богатствах.

"Вы должны были разъяснить своим доверителя, что мифы об их наследиях, селхозугодиях и прочем не выдержат критики. И тогда бы вы в первую очередь вышли бы с предложением о примирении с иском", — сказал он.

Полковник Захарченко, курировавший в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан в сентябре прошлого года по обвинению в получении взятки в 7 миллионов рублей. Позднее ему вменили еще несколько эпизодов взяточничества. Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог.

Сейчас в Никулинском суде Москвы проходит процесс по изъятию в доход государства незаконно нажитого, как считает прокуратура, имущества Захарченко и его близких. Общая стоимость квартир, машин и других активов — около 9 миллиардов рублей.