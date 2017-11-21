В Иваново восстановили нарушенное энергоснабжение

Монтажники во время проведения неотложных работ. Архивное фото

Монтажники во время проведения неотложных работ. Архивное фото

ВОРОНЕЖ, 21 ноя — РИА Новости. Авария, оставившая без электричества около 8 тысяч жителей 32 домов Иваново, устранена, сообщает во вторник управление МЧС региона.

Информация об аварийном отключении в Ленинском районе Иваново поступила в управление МЧС региона в 17.30 мск 21 ноября. Без света остались 32 многоквартирных дома, 11 частных домов, два детских сада. Как пояснил РИА Новости представитель управления МЧС региона, в зону отключения попали около 8 тысяч человек. Вернуть электричество планировалось к 20.00 мск.

"В 18.50 электроснабжение на отключенном участке полностью восстановлено", — говорится в сообщении.