В Иваново около восьми тысяч человек остались без электричества

ВОРОНЕЖ, 21 ноя — РИА Новости. Авария оставила без электричества около 8 тысяч жителей 32 домов Иваново, сообщает во вторник управление МЧС региона.

Информация об отключении поступила в управление МЧС региона в 17.30 мск 21 ноября.

"На территории города Иваново (часть улиц Ленинского района) произошло отключение электроэнергии в результате срабатывания автоматики. В зону отключения попали 32 многоквартирных дома, 11 частных домов, 2 социально-значимых объекта (2 детских сада)", — говорится в сообщении.

Как пояснил РИА Новости представитель управления МЧС региона, без электричества остались около 8 тысяч человек. Вернуть электричество планируется к 20.00 мск.