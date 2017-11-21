ФСБ предлагала Захарченко сделку, заявил адвокат

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Правоохранители предлагали сделку обвиняемому в коррупции полковнику МВД Дмитрию Захарченко в обмен на незаявление иска об обращении в доход государства всего его и близких ему людей имущества, заявил в ходе прений сторон в Никулинском суде Москвы адвокат экс-полицейского Александр Горбатенко.

"Неоднократно к моему доверителю приходили вместе со следователем сотрудники управления "М" ФСБ и заявляли, что если он не даст нужные им показания, то у него и у его родственников будет отобрано имущество", — сказал адвокат.

Во вторник суд заслушал стороны, которые предъявили суду дополнительные материалы, все заседание длилось более семи часов.

Двое представителей соответчиков не смогли явиться на сегодняшнее заседание, поскольку в понедельник процесс длился около 11 часов подряд, а во вторник им необходимо было отбыть в Тверь на другой процесс, следует из их ходатайств о переносе заседания. Судья Елена Кузнецова, отметив, что соответчики имеют несколько представителей, отказалась переносить заседание.

Полковник Захарченко, курировавший в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан в сентябре прошлого года по обвинению в получении взятки в 7 миллионов рублей. Позднее ему вменили еще несколько эпизодов взяточничества.

Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог.

Сейчас в Никулинском суде Москвы проходит процесс по изъятию в доход государства незаконно нажитого, как считает прокуратура, имущества Захарченко и его близких. Общая стоимость квартир, машин и других активов — около 9 миллиардов рублей.