Сообщения о "минировании" 11 зданий в Краснодаре не подтвердились

КРАСНОДАР, 21 ноя — РИА Новости. Сообщения, поступившие правоохранителям во вторник о "минировании" 11 зданий в Краснодаре, не подтвердились, сообщает пресс-служба администрации кубанской столицы со ссылкой на директора городского департамента по связям с общественностью, взаимодействию с правоохранительными органами, делам казачества и военнослужащих Виталия Косенко.

"По всем 11 адресам, по которым поступили сообщения о "минировании", завершены проверки зданий. Ни в одном из них опасных предметов или веществ не обнаружено", — отметил Косенко.

Ранее сообщалось, что во вторник прокатилась волна массовых звонков о "минировании" в торговых центрах Краснодара, в общеобразовательных учреждениях города, офисных зданиях, а также в администрации кубанской столицы.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября. За два месяца с начала массовых звонков о якобы заложенных бомбах в 186 городах страны было эвакуировано более 2,3 миллиона человек, из них более четверти миллиона человек — только в Москве. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Около 600 таких сообщений было в Москве, еще почти 100 — в Московской области. По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей.