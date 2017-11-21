В Петербурге суд вернул под стражу фигуранта дела саентологов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя — РИА Новости. Городской суд Петербурга во вторник санкционировал арест обвиняемого в экстремизме главного бухгалтера организации "Саентологическая церковь Санкт-Петербурга" Сахиба Алиева, ранее освобождённого под домашний арест, сообщает объединённая пресс-служба городских судов.

Ранее сообщалось, что Невский районный суд Петербурга 19 октября изменил меру пресечения на домашний арест Алиеву и начальнику отдела по общим вопросам организации саентологов Анастасии Терентьевой.

"Санкт-Петербургский городской суд отменил постановление Невского районного суда Санкт-Петербурга об изменении меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест в отношении Сахиба Якуба оглы Алиева, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.282.1, п.в ч.2 ст.282, п.б ч.2 ст.171 УК РФ. Ему избрана мера в виде заключения под стражу сроком по 20 декабря 2017 года. Обвиняемый взят под стражу в зале суда", — говорится в сообщении.

В начале июня под стражу были заключены руководитель саентологов Петербурга Иван Мацицкий, исполнительный директор организации Галина Шуринова, начальник отдела по общим вопросам Анастасия Терентьева и главный бухгалтер Сахиб Алиев. В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям "Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере", "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" и "Участие в экстремистском сообществе". Участница организации Констанция Есаулкова была помещена под домашний арест. Позже Шуринову суд отпустил из-под стражи под домашний арест.

Cообщалось, что следователям управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области удалось собрать доказательства незаконного получения саентологами за оказание своих услуг с 2013 по 2016 год более 276 миллионов рублей. "Саентологическая церковь Санкт-Петербурга" в оглашенных ранее в суде ходатайствах об аресте названа экстремистской организацией, поскольку ее члены в своей деятельности руководствуются, в частности, изданиями, которые ранее были признаны судами экстремистскими материалами.

Дианетика и саентология (сайентология) — религиозно-философское течение, основанное в США в начале 1950-х годов писателем-фантастом Лафайетом Роном Хаббардом.