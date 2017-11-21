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Происшествия

Челябинский суд отложил апелляцию экс-сенатора Цыбко

17:3921.11.2017
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкКонстантин Цыбко. Архивное фотоКонстантин Цыбко. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ЧЕЛЯБИНСК, 21 ноя – РИА Новости. Челябинский областной суд во вторник объявил перерыв до 23 ноября в рассмотрении апелляционной жалобы экс-сенатора Константина Цыбко, осужденного на 9 лет колонии, разрешив ему согласовать выступление с адвокатами, сообщила РИА Новости официальный представитель облсуда Евгения Нациевская.

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© РИА Новости / Андрей Стенин
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Суд города Озерска Челябинской области 3 августа приговорил Цыбко к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 70 миллионов рублей. Экс-сенатор, который был признан виновным в двух эпизодах получения взятки на сумму 21 миллион рублей вместо инкриминируемых 27,5 миллиона рублей, подал апелляцию на это решение суда. В конце октября Челябинский облсуд начал рассмотрение апелляционной жалобы защиты и самого Цыбко на решение горсуда, экс-сенатор участвует в заседаниях посредством телемоста.

"Сегодня в судебном заседании по доводам жалоб и представления выступили адвокаты Цыбко – Константин Коваленко и Степан Гузей. Адвокат Сергей Симаков на больничном. Суд предоставил слово осужденному, однако тот попросил возможность согласовать свое выступление с адвокатами. Суд ему такую возможность предоставил, объявив перерыв до 23 ноября до 10.00 (08.00 мск)", — рассказала собеседница агентства.

Она напомнила, что в настоящее время суд апелляционной инстанции находится на стадии выступлений сторон по доводам жалоб и представления, затем следуют стадии проверки доказательств, дополнения, прения, последнее слово.

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© РИА Новости / Илья Питалев
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По версии следствия, будучи представителем заксобрания Челябинской области в Совете Федерации, Цыбко использовал авторитет и значимость занимаемой государственной должности для назначения на пост главы администрации Озерского городского округа Челябинской области своего знакомого. За оказанную услугу он получил не менее 17,5 миллиона рублей, считает следствие.

Кроме того, по версии следствия, в феврале-апреле 2011 года Цыбко лично и через посредников получил взятку 10 миллионов рублей от одного из предпринимателей за покровительство. Следствие добавляет, что в его интересах сенатор неоднократно обращался к должностным лицам правительства Челябинской области и администрации Озерского городского округа с предложениями реализовывать проекты строительства жилья и объектов инфраструктуры, оказания населению транспортных и информационных услуг через фирмы, подконтрольные бизнесмену. В ходе производства по делу был наложен арест на имущество Цыбко и его близких.

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