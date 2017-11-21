Челябинский суд отложил апелляцию экс-сенатора Цыбко

ЧЕЛЯБИНСК, 21 ноя – РИА Новости. Челябинский областной суд во вторник объявил перерыв до 23 ноября в рассмотрении апелляционной жалобы экс-сенатора Константина Цыбко, осужденного на 9 лет колонии, разрешив ему согласовать выступление с адвокатами, сообщила РИА Новости официальный представитель облсуда Евгения Нациевская.
Суд города Озерска Челябинской области 3 августа приговорил Цыбко к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 70 миллионов рублей. Экс-сенатор, который был признан виновным в двух эпизодах получения взятки на сумму 21 миллион рублей вместо инкриминируемых 27,5 миллиона рублей, подал апелляцию на это решение суда. В конце октября Челябинский облсуд начал рассмотрение апелляционной жалобы защиты и самого Цыбко на решение горсуда, экс-сенатор участвует в заседаниях посредством телемоста.
"Сегодня в судебном заседании по доводам жалоб и представления выступили адвокаты Цыбко – Константин Коваленко и Степан Гузей. Адвокат Сергей Симаков на больничном. Суд предоставил слово осужденному, однако тот попросил возможность согласовать свое выступление с адвокатами. Суд ему такую возможность предоставил, объявив перерыв до 23 ноября до 10.00 (08.00 мск)", — рассказала собеседница агентства.
Она напомнила, что в настоящее время суд апелляционной инстанции находится на стадии выступлений сторон по доводам жалоб и представления, затем следуют стадии проверки доказательств, дополнения, прения, последнее слово.
Кроме того, по версии следствия, в феврале-апреле 2011 года Цыбко лично и через посредников получил взятку 10 миллионов рублей от одного из предпринимателей за покровительство. Следствие добавляет, что в его интересах сенатор неоднократно обращался к должностным лицам правительства Челябинской области и администрации Озерского городского округа с предложениями реализовывать проекты строительства жилья и объектов инфраструктуры, оказания населению транспортных и информационных услуг через фирмы, подконтрольные бизнесмену. В ходе производства по делу был наложен арест на имущество Цыбко и его близких.