Работа Керченской переправы приостановлена из-за ветра

КРАСНОДАР/СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя — РИА Новости. Работа Керченской паромной переправы приостановлена из-за усиления ветра, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Краснодарскому краю.

"В 15.40 21 ноября в связи с усилением ветра работа Керченской паромной переправы временно приостановлена", — отметили в ведомстве.

Оператор переправы "Морская Дирекция" рекомендует автомобилистам и пассажирам воздержаться от поездок на переправу до улучшения погодных условий.

Во вторник в районе Керченской паромной переправы столбик термометра поднялся до плюс четырёх, идёт дождь, дует ветер до 11 метров в секунду.

Керченская паромная переправа (порт Крым — порт Кавказ) наряду с аэропортом Симферополь сейчас являются главными транспортными артериями, связывающими полуостров Крым с материковой Россией.

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