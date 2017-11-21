На юго-востоке Чечни нашли два тайника с оружием и боеприпасами

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Правоохранители обнаружили два крупных тайника с оружием и боеприпасами в Веденском районе Чечни, сообщила пресс-служба МВД по Чеченской Республике.

"В ходе реализации ранее полученной оперативной информации сотрудниками отдела МВД России по Веденскому району совместно с другими правоохранительными органами и силовыми структурами в Веденском районе республики обнаружены два крупных тайника. В тайниках, найденных в горно-лесистой местности недалеко от юго-западной окраины населенного пункта Элистанжи, находилось большое количество боеприпасов и стрелковое оружие", — говорится в сообщении.

Как отмечается, из первого тайника сотрудники правопорядка "изъято 120 снарядов выстрелов осколочной гранаты, а также 37 металлических ящиков с патронами различного калибра". Во втором тайнике были обнаружены три противотанковых гранатомета. Из-за опасности их извлечения гранатометы были уничтожены на месте, боеприпасы направлены на экспертизу в Экспертно-криминалистический центр МВД по Чеченской Республике.

Сообщается, что данное оружие и боеприпасы принадлежали ранее уничтоженному участнику бандподполья.