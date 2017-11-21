При столкновении двух машин под Пензой погибли два человека

САРАТОВ, 21 ноя — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Два легковых автомобиля столкнулись во вторник на трассе в Спасском районе Пензенской области, в результате два человека погибли, еще шестеро пострадали, сообщила РИА Новости представитель регионального управления ГИБДД Юлия Кулигина.

ДТП произошло в 7.40 мск на 488 километре федеральной автомобильной дороги М-5 "Урал".

"По предварительной информации, произошло столкновение автомобилей "ВАЗ-21102" под управлением 26-летнего мужчины и "Лада-Ларгус" под управлением 45-летнего мужчины. В результате происшествия водитель "ВАЗ-21102" и 43-летний пассажир "Лады-Ларгус" скончались на месте", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, водитель "Лады-Ларгус" и пятеро его пассажиров с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

ГИБДД по факту автоаварии проводит проверку.