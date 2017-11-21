МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поручила чеченскому омбудсмену Нурди Нухажиеву проверить информацию о том, что в Чечне заперли несколько человек в спортзале за распитие алкоголя; если эти данные подтвердятся, она обратится в Генеральную прокуратуру, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе уполномоченного.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что несколько человек были заперты в спортзалах в Чечне за распитие алкоголя и употребление наркотиков. По данным СМИ, задержанных пытали для получения признаний.

"Татьяна Николаевна (Москалькова) поручила своему чеченскому коллеге Нухажиеву разобраться, и если это подтвердится, она готова обратиться в Генеральную прокуратуру", — заявили в пресс-службе.

В декабре 2016 года в Чечне закрылись все торговые точки по продаже спиртных напитков. По словам председателя парламента республики Магомеда Даудова, предприниматели, которые занимались продажей алкоголя, добровольно отказались от своей деятельности после крупного ДТП на трассе "Кавказ", произошедшего по вине пьяного водителя, тогда погибли семь человек. По федеральному закону, продажа алкогольной продукции в России разрешена с 8 утра до 11 вечера, но местные власти могут ужесточать эти ограничения. Так, в Чечне покупать спиртное можно только два часа в сутки — с 8 до 10 утра.