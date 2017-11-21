По Краснодару прокатилась волна массовых звонков о "минировании"

КРАСНОДАР, 21 ноя — РИА Новости. Массовые звонки о фактах "минирования" в торговых центрах Краснодара, в общеобразовательных учреждениях города, офисных зданиях, а также в администрации кубанской столицы поступили правоохранителям во вторник, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии.
10.7%Да, я находился(ась) в одном из таких зданий во время эвакуации
10.3%Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию
66.8%Узнал(а) о случившемся из новостей
12.2%Ничего не слышал(а) об эвакуации
Представитель мэрии добавил, что в интересах безопасности горожан все подобные сообщения обязательно отрабатываются, и необходимые действия со стороны правоохранительных органов проводятся по каждому из поступивших звонков.
"В этом случае временная эвакуация для тщательного обследования помещений — обязательная мера. Просим горожан сохранять спокойствие и оказывать содействие сотрудникам полиции и службам безопасности", — добавил Косенко.
Он также отметил, что правоохранительные органы, помимо отработки поступивших звонков, совершают необходимые действия по установлению личностей возможных "телефонных террористов".
Как уточнили представители мэрии, к настоящему моменту здание администрации уже проверили, все эвакуированные ранее сотрудники уже вернулись на свои места.