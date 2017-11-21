По Краснодару прокатилась волна массовых звонков о "минировании"

КРАСНОДАР, 21 ноя — РИА Новости. Массовые звонки о фактах "минирования" в торговых центрах Краснодара, в общеобразовательных учреждениях города, офисных зданиях, а также в администрации кубанской столицы поступили правоохранителям во вторник, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии.

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"Ложные предупреждения о фактах минирования предприятий или учреждений города в Краснодаре уже случались. В этот раз сценарий совершения массовых звонков схожий. Важно понимать, что сообщение о ложном акте терроризма — уголовно наказуемое деяние, за него последует реальное наказание", — отметил директор департамента по связям с общественностью, взаимодействию с правоохранительными органами, делам казачества и военнослужащих администрации Краснодара Виталий Косенко.

Представитель мэрии добавил, что в интересах безопасности горожан все подобные сообщения обязательно отрабатываются, и необходимые действия со стороны правоохранительных органов проводятся по каждому из поступивших звонков.

"В этом случае временная эвакуация для тщательного обследования помещений — обязательная мера. Просим горожан сохранять спокойствие и оказывать содействие сотрудникам полиции и службам безопасности", — добавил Косенко.

Он также отметил, что правоохранительные органы, помимо отработки поступивших звонков, совершают необходимые действия по установлению личностей возможных "телефонных террористов".

Как уточнили представители мэрии, к настоящему моменту здание администрации уже проверили, все эвакуированные ранее сотрудники уже вернулись на свои места.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября. За два месяца с начала массовых звонков о якобы заложенных бомбах в 186 городах страны было эвакуировано более 2,3 миллиона человек, из них более четверти миллиона человек — только в Москве. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Около 600 таких сообщений было в Москве, еще почти 100 — в Московской области. По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей.