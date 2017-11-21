Власти Озерска рассказали об обстановке в городе после загрязнения рутением

ЧЕЛЯБИНСК, 21 ноя – РИА Новости. Обстановка в городе Озерске Челябинской области, где находится ПО "Маяк", вблизи которого фиксировалось превышение концентрации рутения-106, спокойная, паники среди населения нет, сообщил РИА Новости начальник информационно-аналитического отдела горадминистрации Сергей Зюсь.

Ранее Росгидромет заявил, что экстремально высокое загрязнение воздуха радиоактивным изотопом рутений-106 наблюдалось в конце сентября в Южном Урале, высокое загрязнение обнаружено в Татарстане, Поволжье и Ростове-на-Дону. В пробах радиоактивных аэрозолей из пунктов наблюдения Аргаяш и Новогорный содержание рутения превысило фон предыдущего месяца в 986 и 440 раз, что соответствует уровню "экстремально высокое загрязнение". Тем не менее этот уровень в тысячи раз меньше, чем предельно допустимые концентрации.

"В городе все спокойно, нормально, паники ни у кого нет. Конечно, озерчане все читают, что сегодня пишут, это обсуждают. Но здравый смысл возобладает. В целом это все общее нагнетание информационной повестки", — считает собеседник агентства.

Он уточнил, что в администрации анализируются все сообщения и версии по источнику выброса, но источник неясен.

По данным пресс-службы "Маяка", возможное загрязнение атмосферы изотопом рутений-106, указанное в сообщении Росгидромета, не связано с деятельностью предприятия.