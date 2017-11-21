Полиция рассказала о ситуации на уральском заводе, на который якобы напали

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 ноя — РИА Новости, Ольга Ерачина. Обстановка на Уральском заводе горячего цинкования в городе Полевской Свердловской области, на который якобы было совершено нападение, полностью контролируется полицией, сообщил РИА Новости во вторник руководитель пресс-службы ГУМВД по региону Валерий Горелых.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что на завод ворвались несколько десятков вооруженных людей. Якобы они уложили охрану и забаррикадировались в цехе.

"В органы внутренних дел поступила информация о возможном нарушении действующего законодательства на территории предприятия. Исключительно для того, чтобы разобраться в ситуации, предотвратить возможные провокации, не допустить нарушения действующего законодательства, туда были направлены представители правоохранительных органов", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что полиция осуществляет охрану общественного порядка. "Что и было достигнуто в результате оперативного прибытия на указанный адрес. Полностью контролируется обстановка правоохранительными органами", — уточнил Горелых.

Уральский завод горячего цинкования запущен в 2012 году. Он специализируется на металлопокрытии способом горячего цинкования. В настоящее время завод находится в стадии банкротства, на нем введена процедура конкурсного производства.